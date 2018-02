Il Segreto, anticipazioni puntate dal 19 al 23 febbraio 2018

Una settimana ricca di sorprese per i protagonisti de Il Segreto, la fortunata soap di Canale 5 in onda ogni giorno dal lunedì a venerdì alle 16.20 e sabato alle 16.00. Vediamo nel dettaglio cosa ci riservano gli appuntamenti in onda dal 19 al 23 febbraio 2018.

Prosegue il legame segreto di Mattias e Beatriz, sebbene Emilia cominci ad avere sospetti circa il tradimento di lui alla moglie.

Francisca, intanti, vuole convincere di non essere cattiva come tutti credono, ma sotto sotto ha un piano segreto. A rovinarle i progetti ci pensano Severo e Cristobal.

L'arrivo di due ambulanti, Saul e Prudenzio, porterà ulteriori colpi di scena.