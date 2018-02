Il Segreto, anticipazioni: puntate dal 26 febbraio al 2 marzo

Nuova settimana in compagnia dei protagonisti de "Il Segreto". Ecco cosa ci riservano le prossime puntate, in onda dal 26 febbraio al 2 marzo 2018. L'appuntamento con la soap spagnola è, come sempre, da lunedì a venerdì alle 16.20 e sabato alle 16.00.

Il Segreto, anticipazioni: ecco cosa accadrà nelle prossime puntate

Marcela si trova intrappolata sotto un albero. Dopo le ricerche da parte degli abitanti viene ritrovata confusa e smarrita ma fortunatamente viva. La situazione, però, è grave, e il Dottor Zabaleta è preoccupato.

Dopo gli ultimi eventi, Francesca affronta Nazaria. La discussione porterà i suoi frutti.

Ippolito, intanto, avvia una nuova attività di lustrascarpe, mentre Gracia vende la pasticceria.