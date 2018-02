Il Segreto, anticipazioni puntate dal 5 al 9 febbraio

Una settimana ricca di sorprese per i protagonisti de Il Segreto, la fortunata soap di Canale 5 in onda ogni giorno dal lunedì a venerdì alle 16.20 e sabato alle 16.00. Vediamo nel dettaglio cosa ci riservano gli appuntamenti in onda dal 5 al 9 febbraio 2018.

Se tra Beatriz e Matias sembra finita, Herando è preoccupato per la visita di un possibile socio. Alfonso, intanto, cerca di ignorare le reali intenzioni di Francisca. Maurizio è inquieto e tormentato, perché sua moglie sta per arrivare a Puente Vejo.