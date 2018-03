Il Segreto, anticipazioni puntate dal 5 al 9 marzo 2018

Una nuoa settimana in compagnia dei protagonisti de "Il Segreto". Ecco cosa ci riservano le prossime puntate, in onda dal 5 al 9 marzo 2018. L'appuntamento con la soap spagnola è, come sempre, dal lunedì al venerdì alle 16.20 e sabato alle 16.00.

Il segreto, anticipazioni: ecco cosa accadrà nelle prossime puntate

Nicola mentre si trova a La Puebla per affari lascia Juanita addormentata nella carrozzina, che però viene urtata da un passante e finisce in mezzo alla strada mentre un camion sta per sopraggiungere. Una misteriosa ragazza riesce e salvarla. Nicola per ricompensarla le offre denaro, ma lei sparisce senza neanche dire il suo nome.

Alfonso ed Emilia parlano con Matias e trovano conferma ai loro timori: lui era con Beatrs quando Marcela era corsa ad avvisarlo dell’imminente tempesta. Tensioni, poi, tra Beatris e Matias: quest’ultima decide infatti di chiudere definitivamente.

Francisca ha uno scontro verbale con Julieta, che, per nulla intimorita, le tiene testa. Ad assitere alo scontro c’è Emilia, che è sicura sia proprio lei la ragazza che ha salvato la vita a Juanita.