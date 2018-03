Il Segreto, anticipazioni: puntate dal 26 al 30 marzo 2018

Una nuova settimana in compagnia dei protagonisti de “Il Segreto”. Tante le vicende che ci attendono nella settimana compresa dal 26 al 30 marzo 2018. Ecco nel dettaglio che cosa ci aspetta. L'appuntamento con la soap opera è come sempre dal lunedì a venerdì alle 16.20 e sabato alle 16.00.

Il Segreto, anticipazioni: ecco cosa accadrà nelle prossime puntate

Prudencio incontra casualmente Julieta e se ne innamora, ma non sa che è la stessa ragazza amata da Saoul.

Beatris non si arrende e si presenta in locanda per un chiarimento con Matias. Lui, stanco della sua insistenza, la manda via il malo modo. Ad assistere alla scena c’è Marcela, che è sconvolta e, pur non entrando nel dettaglio, confida ad Emilia la sua preoccupazione.

Francisca minaccia Candela e Severo: i due hanno ripreso controllo dell’attività ma senza il suo permesso.

Aquilino intrattiene strane conversazioni telefoniche con un interlocutore miserioso.

Prudencio scopre la verità: Julieta è la stessa ragazza che ama suo fratello Saoul.

Intanto la rabbia di Francisca non si placa: la donna mette a ferro e fuoco il villaggio.