Il segreto, anticipazioni puntate dal 16 al 21 aprile 2018

Si prospetta una settimana ricca di colpi di scena per i fan de "Il Segreto". Tante le novità previste nelle puntate in onda dal 16 al 21 aprile. L'appuntamento con l'amata soap di Canale 5 è, come sempre, dal lunedì a venerdì alle 16.20 e sabato alle 16.00.

Il segreto, ecco cosa accadrà nelle prossime puntate

Beatriz propone fuga ad Aquilino a Barcellona.

Camila vuole convincere Hernando ad accettare il prestito. Lui, però, è irremovibile ed affronta Aquilino.

Julieta sospetta che sia stato Saoul ad appiccare l'incendio che ha provocato morte di sua figlia, ma la nonna le fa promettere di non lanciare accuse senza prove

Saoul chiede a prudencio la verità su Julieta. Lui gli promette di indagarne il passato.

Aquilino organizza una fuga romantica con Beatris a Parigi. La donna racconta bugie a Hernando e Camila, poiché nessuno è felice della loro relazione, tanto che continua a negare.

Maurizio sfoga la rabbia repressa maltrattando i suoi braccianti e minaccia quanti sono contro lui e Francisca.

Beatris telefona a Matias per avere un appuntamento, ma lui è infastidito e chiede di essere lasciato in pace. Lei però non è convinta non sia davvero innamorato e non demorde.

Saoul fa un accordo con i braccianti promettendo un salario più alto e meno ore di lavoro.

Julieta confida i suoi sospetti su Saoul e Prudencio e sospetta che dietro l'incendio ci sia il fantasma di Francisca.