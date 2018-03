Il Segreto, anticipazioni: le trame dal 19 al 23 marzo 2018

Nuova settimana in compagnia dei protagonisti de “Il Segreto”. Tante le sorprese attese. Vediamo nel dettaglio cosa ci riservano le puntate in onda dal 19 al 23 marzo 2018. L’appuntamento è come sempre su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.20 e sabato alle 16.

Il Segreto, anticipazioni: ecco cosa accadrà nelle prossime puntate

Dopo essere riuscita a trattenere come ospiti Prudencio e Saoul, Francisca si mostra con loro generosa e gentile.

Marcela, nel frattempo, si è completamente risvegliata e si riprende. Matias si sente in colpa per quanto successo e decide di interrompere la relazione con Beatris. Il ragazzo sembra essere sinceramente innamorato di Marcela. Beatris non accetta la decisione di Matias e si confida con Aquilino, che si mostra molto comprensivo con lui.

Sia Francisca che Raimundo sono contenti di Prudencio e Saoul, tanto che a quest’ultimo vengono affidati progetti. Entrambi però ignorano che ha una relazione con Julieta. I due nascondono i loro sentimenti a francisca, che altrimenti si adirerebbe.

Hernano, intanto, è preoccupato dagli affari che non procedono come sperato e non può pagare la rata del prestito. Così pensa di trovare una nuova soluzione.