La soap spagnola ‘Il Segreto’ chiude: i motivi della decisione dopo nove stagioni

Dopo nove anni e un successo crescente partito dalla Spagna e propagato in più di 60 Paesi, la soap opera ‘Il Segreto’ chiude i battenti.

Ad annunciarlo è il canale spagnolo Antena 3 che trasmette gli episodi incentrati sulle vicissitudini della ricca stirpe dei Montenegro trasmessi in Italia da Canale 5. Molto probabilmente a indurre alla drastica decisione dopo 2300 episodi sono stati gli ascolti calanti rispetto ai primi anni, dato a cui si è unita la necessità di Antena 3 di fare spazio nei suoi palinsesti ad altri programmi.

‘Il Segreto’ chiude: previsto un gran finale

Boomerang Tv che produce la serie ha assicurato che il finale de ‘Il Segreto’ rispetterà il pubblico che lo ha seguito per tutto questo tempo, lasciando che molti dei personaggi storici della soap tornino in scena. Intanto in Italia, dove la serie è indietro di circa sei mesi rispetto alla messa in onda spagnola, ‘Il Segreto’ continuerà ad andare in onda almeno per tutto il 2020 su Canale 5 che poi sarà inevitabilmente costretta a cambiare la programmazione pomeridiana che prenda il posto della soap.