‘Il Segreto’ chiude: svelata la data dell’ultima puntata della soap spagnola

Titoli di coda definitivi per ‘Il Segreto’ che a quasi 10 anni dalla messa in onda della prima puntata in Spagna, mette la parola fine alle avventure degli abitanti della cittadina immaginaria Puente Viejo. L’episodio finale della fortunata soap opera ‘El secreto de Puente Viejo’ andrà in onda per il pubblico spagnolo martedì 19 maggio in prima serata, come annunciato dal profilo Instagram GrupoBoomerang preso d’assalto dai commenti dei telespettatori amareggiati per la decisione di concludere la soap dopo 12 stagioni.

L’ultima puntata de ‘Il Segreto’ in Italia

E in Italia? Quando verrà trasmesso il gran finale della soap che ha riscosso gran successo in un’ampia fetta di pubblico di Canale 5? Considerando che la prima puntata de 'Il Segreto' è stata trasmessa il 10 giugno 2013, quindi quasi due anni dopo il debutto in Spagna, l’epilogo de ‘Il Segreto’ non dovrebbe andare in onda prima del 2021. Quanto alla trama, gli sceneggiatori hanno promesso colpi di scena che non deluderanno i fan che, in alcuni episodi trasmessi in prima serata su Canale 5, hanno toccato picchi di 5 milioni.