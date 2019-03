"Il silenzio dell'acqua", Ambra e Pasotti sulle tracce di una ragazza scomparsa

Un paesino di provincia, con la sua quiete e la sua routine. E quegli abitanti che pensano di conoscersi un po' tutti. Almeno all'apparenza. Perché quando a Castel Marciano scompare Laura, adolescente ribelle figlia della barista, ognuno diventa un possibile indiziato e finisce per rivelare inediti retroscena. E' questo "Il silenzio dell'acqua", nuova serie tv crime di Canale 5 con Giorgio Pasotti ed Ambra Angiolini (in onda venerdì otto marzo e poi di domenica, con quattro puntate), dove l'animo umano è come il mare: "Silenzioso finché non avviene l'ineluttabile tempesta, che spesso produce vittime e porta a galla le verità degli abissi", spiega il regista Pier Belloni.

Siamo vicino a Trieste, in un borgo di fantasia. La sparizione di Laura Mancini - il cui corpo verrà ritrovato in mare qualche ora dopo - diventa il punto di partenza di una complessa indagine, affidata sulle prime ad Andrea Baldini (Pasotti) vicequestore del posto, presto coadiuvato da Luisa Ferrari (Angiolini), inviata dalla città per supportare le ricerche. False piste, verità nascoste e relazioni segrete riveleranno che nessuno dei protagonisti è come sembra. Dal bidello della scuola all'istruttore del centro immersioni. A far da sfondo, l'inquietudine delle onde che si infrangono sulla scogliera.

Tutti potrebbero essere coinvolti, nessuno è innocente con certezza. "Baldini è come un equilibrista appeso ad un filo - spiega Pasotti - Conosce ogni singolo abitante e vive un perenne conflitto interiore tra la necessità di portare avanti le indagini e il desiderio di tutelare emotivamente e giuridicamente le persone che ama. E' un uomo che rischia sempre lo schianto, quindi ho cercato di dargli fermezza". All'opposto c'è Ferrari, vicequestore di ferro: "Che però si scoprirà legata emotivamente alla vicenda - spiega Ambra - e sarà costretta a mettere in gioco quanto c'è di non risolto nel suo vissuto. Così, oltre al caso poliziesco, risolverà anche quello umano". Per superare il provino, l'attrice si è allenata al poligono: "Sono orgogliosa di aver insistito per girare questa serie, avrei sempre voluto farne una. E' un genere televisivo di cui sono pazza e quando ho ottenuto il ruolo ero più in festa di sempre".

E le fiction saranno uno dei capisaldi del palinsesto autunnale di Canale 5: "Negli ultimi anni abbiamo rallentato, ma occuperanno due serate a settimana - spiega Giancarlo Scheri, direttore di rete - Sono importanti non solo dal punto di vista degli ascolti, ma anche per la linea editoriale, per avere un mix di generi e perché il nostro scopo è quello di avere sempre più autoprodotto". Qui, ne "Il silenzio dell'acqua', qualcuno c'ha visto la versione italiana di 'Broadchurch': "Ma il paragone nasce da un equivoco - spiega il direttore di fiction Mediaset Daniele Cesarano - Io ho solo detto che è una serie 'tipo Broadchurch', ma è una serie originale". Il nome della protagonista, invece, è omaggio dichiarato alla Laura Palmer di Twin Peaks.

Nessuna attinenza invece tra il giorno di messa in onda - ovvero la Festa della Donna - e la volontà di una eventuale denuncia sul tema. "Non esistono donne che fanno bene i vicequestori - spiega Ambra, liberando il campo dall'enfasi - Esistono i vicequestori e basta. Luisa è un bravo vicequestore". "Senza assumere posizioni o dettare morali - chiosa Belloni - La nostra volontà è stata quella di raccontare un evento drammatico non causato dall'ignoranza o dal degrado, ma dai nostri reconditi difetti".