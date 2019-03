Il silenzio dell'acqua, ultima puntata: tutte le anticipazioni

Andrà in onda questa sera - domenica 24 marzo - in prima serata su Canale 5, l'ultima puntata de Il Silenzio dell'acqua. La fiction Mediaset diretta da Pier Belloni, di genere thriller e con protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, ha appassionato i telespettatori per 4 settimane e, stasera, finalmente, si scoprirà chi ha ucciso Laura Mancini, l'adolescente scomparsa per ragioni poco chiare.

Il Silenzio dell'acqua ultima puntata, anticipazioni

Nell'ultima puntata de Il Silenzio dell'acqua, Luisa Ferrari (Ambra Angiolini) e Andrea Baldini (Giorgio Pasotti) continuano ad indagare sula morte di Laura, intanto le loro viste sono sempre più coinvolte da tensioni, litigi, ostilità. Luisa e Andrea hanno scoperto che il sangue trovato sulle scarpe di Matteo (Riccardo Maria Manera) appartiene proprio a Laura Mancini (Caterina Biasiol) e che Don Carlo (Fausto Sciarappa) aveva accompagnato la ragazza da una ginecooga per farla abortire.

Ma non è tutto, Giovanni si toglie la vita e questo sembra chiudere la ricerca dell'assassino. Ma c’è un dettaglio che Andrea nota e che cambia tutto, portando all’identificazione dell’assassino.

Il Silenzio dell'acqua si concluderà questa sera per lasciare spazio ad un'altra avvincente ed intensa fiction di Canale 5: si tratta de L'amore strappato, serie tv con Sabrina Ferilli ispirata alla vera storia di Angela Lucanto, strappata dalla sua famiglia per un errore giudiziario.