"Il Trono di spade" è la serie tv più piratata dell'anno

"Il Trono di spade" è la serie televisiva più piratata del 2017. A diffondere i dati della classifica dei download illegali è, come ogni anno TorrentFreak, un blog attivo dal 12 novembre 2005 che pubblica notizie riguardo al mondo del filesharing, del peer-to-peer e di BitTorrent, fornendo informazioni anche sui procedimenti giudiziari in corso e sulle statistiche dei film e dei videogiochi più scaricati.

Si tratta del sesto anno consecutivo in cui la serie fantasy domina le classifiche dei download pirata. Sul podio anche "The Walking Dead" e la new entry "The Flash". Top five completata con "The Big Bang Theory" e "Rick and Morty".

"Il maggior numero di persone che hanno attivamente condiviso un episodio attraverso diversi torrent – scrive il blog specializzato – è stato di 400.000 al suo picco, subito dopo la messa online del finale di stagione". E c'è da considerare che nella classifica viene considerato il solo client BitTorrent.