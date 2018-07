Ilary Blasi, delusione Balalaika: "Un pesce fuor d'acqua"

Non è andata benissimo a "Balalaika", il programma di Canale 5 dedicato ai Mondiali in onda in seconda serata, dopo le partite. E non è andata benissimo nemmeno a Ilary Blasi, nonostante il calcio per lei sia di casa. Lady Totti, alla prima prova sul campo, ha dimostrato di essere decisamente più tagliata per altri tipi di programmi, come ha ammesso lei stessa in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

"Ho fatto un po' di compiti a casa - ha spiegato - ma mi sento comunque un pesce fuor d'acqua". Non che a Belen, sua spalla femminile nella trasmissione, sia andata meglio, anche qui parola di Ilary: "Fortunatamente lo stesso vale per Belen - ha tirato un sospiro di sollievo - Ogni tanto, tra una discussione sul Var e una suo fuorigioco, ci lanciamo silenziosi sguardi di incoraggiamento".

Un bagno di umiltà non da tutti, ma sulle polemiche nate per la breve vacanza a Mykonos non transige: "Era una pausa concordata da tempo e non c'era nessun mistero da svelare. Tanto è vero che siamo stati noi a postare le foto".