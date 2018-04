Ilaria D'Amico, gaffe in diretta tv: Maurizio Sarri scambiato per un tifoso morto

Momenti di evidente imbarazzo hanno caratterizzato la diretta televisiva della puntata domenicale di ‘Sky Calcio Show’ condotto da Ilaria D’Amico.

Al termine della partita Napoli-Chievo, l’allenatore partenopeo Maurizio Sarri si è collegato con lo studio del programma. Dopo i commenti sulla vittoria della sua squadra che ha battuto gli avversari 2-0 e sul rinnovo del suo contratto, Sarri si è trovato costretto a correggere l’affermazione della giornalista che ha confuso la bandiera sventolata in Curva B per ricordare il tifoso scomparso con una bandiera dedicata a lui.

"Che effetto le fa vedere la sua immagine in curva accanto a quella di Maradona?" ha chiesto la D’Amico; pronta la risposta dell’allenatore: "Non è una bandiera dedicata a me, ma a un tifoso del Napoli morto durante una trasferta che un po' mi somiglia". “Davvero? Restiamo un po’ imbarazzati…” ha quindi chiosato la giornalista.





In seguito sono arrivate le scuse dell'emittente satellitare attraverso il direttore Federico Ferri: “La bandiera esposta al San Paolo vicino a quella di Maradona rappresenta l’immagine di un grande tifoso della curva B del Napoli, Pasquale D’Angelo, deceduto 3 anni fa a Mosca. E non quella di Sarri. A Sky Calcio Show abbiamo sbagliato e chiedo scusa a chi si è sentito toccato”.

