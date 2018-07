Ilary Blasi assente (di nuovo) a Balalaika? L'indiscrezione sull'ultima puntata

I Mondiali di calcio stanno per concludersi e con loro anche il programma tv ‘Balalaika’ che su Canale 5 ha seguito gli eventi sportivi di Russia 2018.

Ma a qualche giorno dal fischio finale che decreterà chi tra Croazia e Francia alzerà al cielo la Coppa del Mondo, ecco trapelare la voce secondo cui Ilary Blasi sarebbe assente (di nuovo) proprio nella serata conclusiva del programma che ha condotto insieme a Nicola Savino e Belen Rodriguez.

Ad anticipare quello che, se fosse confermato, sarebbe un clamoroso forfait della padrona di casa, è Mattia Buonocore che sul sito Davide Maggio rivela le ultime disposizioni di Mediaset.

Domenica 15 luglio su Canale 5 andrà in onda l’ultima puntata di Balalaika che inizierà alle 19 (subito dopo la finale Croazia – Francia) e terminerà dopo mezzanotte (con un intervallo per le news del TG5). La fine del talk show di Canale 5 era fissata per lo scorso 11 luglio, ma all’ultimo momento Mediaset ha optato per la messa in onda di una puntata in più.

Sarebbe, dunque, questo il motivo per cui Ilary Blasi si assenterà dal gran finale della trasmissione, magari per altri impegni, come già successo lo scorso 30 giugno.

Ilary Blasi, il forfait a Balaika e il collegamento con Savino

Ilary Blasi è già mancata all’appuntamento con i telespettatori di Balalaika lo scorso 30 giugno, quando a inizio puntata, un collegamento piuttosto curioso con il collega Nicola Savino le ha permesso di annunciare la sua assenza durante la puntata.

In seguito le foto sui social hanno mostrato la signora Totti in vacanza a Mykonos con la famiglia, dettaglio che ha scatenato non poche polemiche.