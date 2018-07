Ilary Blasi salta Balalaika: ecco dov'era. L'attacco di Paola Ferrari

E’ polemica dopo il forfait di Ilary Blasi a Balalaika. La conduttrice non era presente in studio e si è palesata solo con un collegamento che ha insospettito non poco: un episodio che sta creando scandalo.

Ilary Blasi assente da Balalaika

Stando alle foto pubblicate sui social, Ilary Blasi sembra proprio che ieri si trovasse a Mykonos insieme al marito Francesco Totti, ma sarebbe già di ritorno in Italia.

Bye bye Mykonos Un post condiviso da Francesco Totti (@francescototti) in data: Lug 1, 2018 at 5:07 PDT

La sua assenza non è passata inosservata e contro di lei si è scagliata Paola Ferrari, la signora dello sport Rai in tv. Già nei giorni scorsi la conduttrice non aveva avuto parole tenere nei confronti del programma Mediaset e ora non le manda certo a dire dopo quanto accaduto ieri.

"“Vacanza???? Dopo 4 giorni di Stop del programma!!! Io facevo 35 giorni senza respirare!! Condurre il Mondiale è un onore non un Onere“, ha scritto la conduttrice in un commento sotto un post del giornalista Marco Castoro.

Questa sera intanto Ilary Blasi dovrebbe tornare in studio e chissà che non replichi a modo suo.

Balalaika, gli ascolti della serata del 30 giugno

La nuova formula di Balalaika, con meno intrattenimento e più sport, ha fatto registrare ben 2.174.000 spettatori e uno share del 17%, dopo il match tra Uruguay e Portogallo in onda su Canale 5, vista da 7.632.000 spettatori per uno share pari al 42.9% (per il pre e post partita invece sono stati 4.248.000 gli spettatori sintonizzati, per uno share del 26.9%).