Le Iene, il saluto di Ilary Blasi e la frecciatina sui “capelli copiati" ad Alessia Marcuzzi

(Dallo studio del Grande Fratello VIP Ilary Blasi saluta Le Iene)

Ilary Blasi è tornata a ‘Le Iene’, ma solo per il tempo di un saluto.

La nuova edizione del programma di Italia Uno è iniziata, infatti, senza la conduttrice impegnata al momento con il Grande Fratello Vip.

Al suo posto, Alessia Marcuzzi, pure lei tornata nello studio televisivo che aveva già calcato con successo per cinque anni.

Lady Totti, tuttavia, ha voluto comunque far sentire la sua presenza al pubblico e augurare buona fortuna alla collega che in questo periodo le è stata spesso affiancata per la vaga somiglianza del suo nuovo taglio di capelli con quello sfoggiato dalla Marcuzzi.

“E’ vero che hai copiato la Marcuzzi?”; “Si vede che a Roma vanno di moda così…” è stata la risposta di Blasi che ha scherzato con i ‘Gialappi’ su Francesco Totti, sulla sua vita da mamma e anche su Valerio Merola, concorrente del reality che potrebbe aver puntato una delle compagne d’avventura…

E sul suo ritorno alle Iene, la promessa: “E’ un arrivederci, gli addii non mi piacciono…”