Ilary Blasi ai ferri corti con Mediaset: il retroscena

Pare non sia un buon momento per Ilary Blasi e Mediaset. La conduttrice del 'Grande Fratello Vip', storicamente legata all'azienda sin dal suo debutto nel mondo dello spettacolo, starebbe vivendo delle tensioni con i piani alti della rete. Il motivo andrebbe ricercato nella decisione di programmare il 'Grande Fratello Nip' nel palinsesto della primavera in arrivo.

A riportare l'indiscrezione è il settimanale 'Oggi', nelle pagine della cosiddette 'Pillole di Gossip'. “A Milano - si legge sul magazine diretto da Umberto Brindani - si mormora che Ilary Blasi sarebbe ai ferri corti con i vertici Mediaset. La ragione? Non vedrebbe di buon occhio la messa in onda in primavera del Grande Fratello Nip (condotto da Barbara d'Urso, ndr). Dicono che avrebbe posto un duro aut – aut”.

Come proseguiranno i rapporti tra Ilary e l'azienda? E, soprattutto, il 'Grande Fratello Vip 4' ci sarà, oppure la nuova edizione sarà fatta scalare per evitare di "ingolfare" l'attenzione del pubblico di reality show?