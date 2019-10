Ilary Blasi sui bassi ascolti di Eurogames: "Sono altre le tragedie"

E' stata lei a proporre il programma a Mediaset, ma i risultati in termini di ascolti non sono granché. 'Eurogames' non vola, anzi, fatica ad arrivare al 10% di share, ma Ilary Blasi non si ferma ai numeri: "Dati e risultati li lascio agli altri - ha spiegato in un'intervista su Oggi -, non ci ho mai badato. Ce ne faremo una ragione. Non è che muore qualcuno, sono altre le tragedie".

La conduttrice guarda avanti e gli obiettivi sono ancora tanti: "Mi vergogno quasi ad esprimere altri sogni, ma non nascondo che superato un obiettivo me ne prefiggo un altro. Se no che noia sarebbe la vita! Mi piace spingermi sempre oltre e avere nuove mete perché ho fame, non mi sento arrivata. Mi sento a metà percorso. Ma non è necessariamente solo di tv che parlo". Tra i suoi sogni, infatti, c'è anche il cinema: "Mi incuriosisce da un po', prima non ci pensavo proprio. Ma non mi chiama nessuno".

In attesa del grande schermo, la conduttrice continua a portare avanti i suoi impegni televisivi e da mamma. L'ansia? "Non mi appartiene nemmeno come mamma - ha assicurato - Ansia questa sconosciuta".