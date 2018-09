Ilary Blasi, la verità sull'addio a Le Iene: "E' stato doloroso"

L'addio di Ilary Blasi a Le Iene, dopo dieci anni di conduzione, è stato un fulmine a ciel sereno alla fine dell'estate. Una decisione sofferta, ma indispensabile per affrontare al meglio l'impegno con il Grande Fratello Vip 3 - al via da lunedì 24 settembre - ed eventuali nuovi progetti televisivi.

"La decisione di lasciare Le Iene è stata una scelta dolorosa - spiega a Chi - Quella è casa mia, ci ho passato degli anni, mi sono divertita, mi ha dato visibilità, mi ha dato la possibilità di crescere i miei figli perché ero impegnata una volta alla settimana, quindi era anche piacevole andare per 24 ore a Milano e poi ritornare. Una fortuna rispetto a una donna che lavora tutto il giorno, tutti i giorni".

Al suo posto torna Alessia Marcuzzi, già in passato al timone de Le Iene per diverse edizioni. Tutte le attenzioni di Ilary, invece, ora sono per il Gf Vip, accanto all'inseparabile Alfonso Signorini. "Siamo già alla terza edizione. Se uno ci pensa, se pensa alla paura di tradire le aspettative, ti prende un'ansia da qui all'infinito - fa sapere - L'importante ora è che non manchi la curiosità e la voglia di divertirsi. E poi ci conosciamo meglio io e Alfonso, è vero che la solfa è sempre la stessa, ma non sai mai come sarà la chimica, le dinamiche in casa, la reazione del pubblico".