Ilary Blasi, bufera social per l'assenza al funerale di Nadia Toffa

"Il mare lì deve essere uno spettacolo se ti ha addirittura impedito di andare al funerale di una tua 'amica'", questo è solo uno dei tanti commenti al vetriolo che compaiono sul profilo Instagram di Ilary Blasi, criticata per non aver partecipato alle esequie di Nadia Toffa, celebrate a Brescia venerdì scorso.

La conduttrice, che ha lavorato a Le Iene per oltre 10 anni, è in vacanza con la famiglia a Sabaudia e la sua assenza ai funerali dell'ex collega - scomparsa il 13 agosto, a soli 40 anni, dopo una lunga battaglia contro il cancro - ha alzato un polverone social, anche se non è l'unica vip a non essersi fatta vedere. Le critiche che arrivano non sono soltanto per la sua assenza, ma anche per le foto che pubblica. "Invece di postare foto pensate alla vita reale, senza rispetto per la tua collega" tuona un follower, seguito da tanti altri, ma c'è anche chi prende le difese di Ilary: "Io penso che se non è andata al funerale di Nadia noi possiamo sapere poco del perché. Ci saranno dei motivi. Non sappiamo se sono buoni o no, ma criticare a prescindere mi sembra stupido".

Per fortuna, al di là di ogni opinione personale, nel grande circo social c'è ancora chi si tiene alla larga dalla critica a tutti i costi, soprattutto davanti a una drammatica morte che meriterebbe solo silenzio. E in silenzio, nonostante tanta ferocia, resta Ilary. Le uniche parole della conduttrice, giorni fa, sono state per Nadia: "Tanti ricordi, tante serate e tante risate. Così voglio ricordarti".