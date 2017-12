"Immaturi", dal 12 gennaio la serie su Canale 5

Dal cinema alla tv il passo è stato breve. Scritta da Paolo Genovese, che ne ha curato anche la supervisione artistica, con la regia di Rolando Ravello, arriva "Immaturi - La serie", ispirata ai due omonimi film che hanno sbancato il botteghino nel 2010 e nel 2012.

La fiction, in onda da venerdì 12 gennaio su Canale 5, racconta in 8 puntate la storia di un gruppo di quarantenni costretto, dopo 20 anni, a tornare sui banchi di scuola perché il Ministero della Pubblica Istruzione ha annullato il loro esame di maturità. Nel cast alcuni dei protagonisti del film, come Ricky Memphis, che vestirà ancora una volta i panni di Lorenzo, Maurizio Mattioli in quelli di suo padre, Luca Bizzarri nella parte di Piero e Paolo Kessissoglu nel ruolo di Virgilio.

Tra le new entry Nicole Grimaudio, al posto di Ambra Angiolini nel ruolo di Francesca, Irene Ferri è Luisa, nel film interpretata invece da Barbara Bobulova, e poi ancora Daniele Liotti (Daniele), Sabrina Impacciatore (Serena), Ilaria Spada (Claudia), Paolo Calabresi (Gigi).