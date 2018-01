"Immaturi", le anticipazioni della prima puntata

Dal cinema alla tv il passo è stato breve. Scritta da Paolo Genovese, che ne ha curato anche la supervisione artistica, con la regia di Rolando Ravello, arriva "Immaturi - La serie", ispirata ai due omonimi film che hanno sbancato il botteghino nel 2010 e nel 2012.

La fiction racconta in 8 puntate la storia di un gruppo di quarantenni costretto, dopo 20 anni, a tornare sui banchi di scuola perché il Ministero della Pubblica Istruzione ha annullato il loro esame di maturità. Venerdì 12 gennaio, alle 21:15 su Canale 5, la prima puntata. Nel cast alcuni dei protagonisti del film, come Ricky Memphis, che vestirà ancora una volta i panni di Lorenzo, Maurizio Mattioli in quelli di suo padre, Luca Bizzarri nella parte di Piero e Paolo Kessissoglu nel ruolo di Virgilio. Tra le new entry Nicole Grimaudio, al posto di Ambra Angiolini nel ruolo di Francesca, Irene Ferri è Luisa, nel film interpretata invece da Barbara Bobulova, e poi ancora Daniele Liotti (Daniele), Sabrina Impacciatore (Serena), Ilaria Spada (Claudia), Paolo Calabresi (Gigi).

"Immaturi", prima puntata: le anticipazioni

Lorenzo, Piero, Luisa, Francesca, Serena e Virgilio, vecchi compagni di liceo, si ritrovano tra i banchi di scuola dopo che il Ministero della Pubblica Istruzione annulla il loro esame di maturità. Sono passati anni, eppure i ricordi di vecchi amori, delusioni e amicizie sono intatti. Lorenzo vive ancora con i genitori, Piero e Virgilio, invece, non si parlano da 20 anni, dopo che Anita aveva fatto credere a Piero di essere andata a letto con il suo migliore amico.