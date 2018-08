In viaggio con lei, la terza puntata sulla Riviera Adriatica

Continua l'estate italiana on the road con Francesca Fialdini e Angela Rafanelli. Domenica 19 agosto, alle 20:30 su Rai 3, il terzo appuntamento con "In viaggio con lei" arriva sulla Riviera Adriatica.

Le due affiatate viaggiatrici entrano nel divertimentificio italiano per eccellenza. La Rimini dei sogni felliniani che negli anni è passata dal luogo di vacanze per famiglie a luogo di culto dei giovani degli anni Ottanta, per diventare oggi meta prediletta del popolo dei pensionati tanto da guadagnarsi il titolo di Costa D'Argento.

Un'avventura alla scoperta della Rimini meno conosciuta, ma dove le nostre amiche in spider si troveranno alle prese con le situazioni più disparate: dalle spericolate esibizioni in flyboard a un addio al nubilato in versione acquatica. E non poteva mancare una serata che rispecchia la doppia anima riminese: prima quattro salti in una vecchia balera, poi in spiaggia per il concerto della popstar Alvaro Soler. Ma le nostre viaggiatrici troveranno anche il tempo per gustarsi la celeberrima piadina condita dai racconti e dall'accento romagnolo della signora Ilde.

Una puntata piena di personaggi insoliti e talvolta bizzarri. La Romagna raccontata da due guide d'eccezione che, tra la fotografia e la narrativa, aiuteranno Angela a Francesca a scoprire gli aspetti meno noti e più sorprendenti della Rimini di ieri e di oggi.