Terribile incidente per la star delle soap: è in fin di vita, morti entrambi i genitori

Tragico incidente d’auto per Jessica Falkholt, attrice della soap opera popolarissima in Australia ‘Home and away’.

La star 28enne è in fin di vita in seguito allo schianto di cui è rimasta vittima con la sorella, anche lei gravissima, e i genitori, entrambi morti.

L’incidente si è verificato il 26 dicembre, il giorno del Boxing Day britannico, su una superstrada a sud del Galles: un’auto ha invaso la corsia che percorreva l'auto della Falkhout, colpendola frontalmente.

Lo scontro ha causato un incendio. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco e i soccorritori, per Lars Falkholt, 69 anni, e la moglie Vivian, 60, non c’è stato più niente da fare. Estratte da quel che restava della vettura le due sorelle, Jessica, 28 anni, e Annabelle, ora ricoverate in condizioni critiche.

Morto anche l’uomo alla guida dell’altra vettura, un 50enne: le indagini dovranno accertare se abbia perso il controllo della macchina perché era al telefono mentre guidava.

Chi è Jessica Falkholt

Jessica Fackolt è una giovane attrice originaria di Sydney protagonista nel ruolo di Hope Robinson di ‘Home and Away’, una famosissima soap opera australiana. In onda su Seven Network dal 17 gennaio 1988, è la seconda più longeva e popolare soap opera della televisione australiana, ambientata nella città fittizia di Summer Bay, località costiera nel Nuovo Galles del Sud, e basata sulla vita personale e professionale delle persone che vivono nella zona.