Incidente sul set di ‘Fast & Furious’: la controfigura di Vin Diesel è in coma

Un altro drammatico incidente ha sconvolto il set di ‘Fast & Furious’ dopo la morte del protagonista Paul Walker avvenuta nel 2013 per un incidente d'auto. Durante le riprese del nono capitolo della serie di film, ieri Joe Watts, controfigura di Vin Diesel, è caduto di testa da un'altezza di oltre nove metri ed è stato ricoverato in condizioni gravissime. Al momento lo stuntman è in coma indotto.

Incidente sul set di ‘Fast & Furious’, Vin Diesel sotto shock

“Ha subito un grave trauma cranico ed è in coma indotto. È stabile e costantemente monitorato”, ha fatto sapere Tilly Powell, la fidanzata dell’uomo. Vin Diesel era sul set e ha assistito al terribile incidente: “Era pallido, sotto shock e in lacrime. Ha visto cosa è successo”, ha riferito al Sun una fonte vicina all’attore americano. Le riprese sono state immediatamente interrotte e tutta la produzione del film è sconvolta dall’accaduto.