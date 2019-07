Margherita Basso, la sua ‘Dolce Attesa’ su UnoMattina: “Vi svelo i segreti per una gravidanza felice” (INTERVISTA)

Uno stato di grazia, sì, “ma la gravidanza è anche un momento in cui ci si ritrova spesso spaesate”, tra ecografie che incombono, alimentazione specifica ed un abbigliamento da reinventare. Per questo Margherita Basso, 39 anni, storica autrice ed inviata di ‘UnoMattina’, oggi incinta di otto mesi di Alice, secondogenita dopo Federico, ha ideato la nuova rubrica ‘Dolce Attesa’, dedicata a tutte le mamme che, dall'altra parte dello schermo, stanno attraversando il viaggio più emozionante della loro vita. Ci sta lavorando da quest'estate e va in onda ogni mercoledì, a partire dal 24 luglio, nel format estivo di Rai Uno. “Continuare a svolgere la professione che amo in questi mesi è stato ed è un privilegio”, spiega a Today, “è un piacere condividere la mia esperienza con il pubblico”.

Il suo è vademecum empatico e schietto. Da mamma a mamma, con l'aiuto di alcuni esperti del settore.

Cerco di dare risposte a 360 gradi, consigli in pillole che tengano d'occhio la salute e allo stesso tempo la forma fisica. Interverranno medici, dermatologi, ginecologi, nutrizionisti, ma anche istruttori di nuoto e ginnastica e consulenti di immagine, perché l'aspetto esteriore in gravidanza non è da considerare una questione frivola, dal momento che va a toccare l'identità di una donna che vede stravolto il proprio corpo. Ci sarà chi consiglierà i cibi da favorire e quelli da evitare, ma anche intenditori di moda, per parlare dell'abbigliamento premaman e permettere alle mamme, giovani e meno giovani, di sentirsi a proprio agio con il fisico inevitabilmente trasformato da chili in più.

Lei entra oggi nell'ottavo mese. Come sta vivendo il cambiamento del suo corpo?

Continuo a fare sport ed è un toccasana, perché dà un sostegno a livello strutturale, ma è anche uno sfogo in termini psicologici. L'attività fisica consente di sentirsi padroni di se stessi e questo permette di stare meglio.

Lavorerà fino all'inizio del nono. Quali pro e contro? Come si sta organizzando tra maternità e lavoro?

Posso dire di aver sperimentato solamente pro. Quando si ha la fortuna di vivere una gestazione serena come quella che sto affrontando io, e se ci sono energie per proseguire, è bene continuare a fare il proprio mestiere. A fine giornata si è indubbiamente più stanchi, sarei ipocrita a dire il contrario, ma ci sono accorgimenti da poter adottare: io, ad esempio, vado a girare i servizi al mattino presto, quando il sole non è ancora alto. Poi, certo, arriva un momento in cui è giusto e fisiologico che una donna si fermi.

Quanto tempo si prenderà dopo il parto?

Lavorando con partita iva, e non essendo quindi una dipendente, ragionerò con flessibilità e buonsenso: conto di tornare in redazione a metà gennaio, con la versione invernale di UnoMattina. In linea di massima credo che i cinque mesi previsti oggi dal congedo di maternità siano un tempo ragionevole. Poi resta il fatto che scegliere quando e come fermarsi è una decisione personale. Io avrei vissuto male l'idea di restare di più a casa, mi sento appagata così, ma capisco anche chi preferisce il contrario.

Il senso di colpa di sottrarre tempo ai propri figli è un tarlo di ogni mamma lavoratrice. Che cosa direbbe loro?

Che non c'è mamma più felice di una mamma soddisfatta. I sensi di colpa andrebbero lasciati cadere, perché è meglio una madre serena e gratificata dal proprio lavoro che una frustrata e costretta a stare in casa.

Secondo recenti statistiche le mamme italiane sono le più anziane d'Europa: l'età media per il primo figlio è 31 anni. Lei ha avuto Federico a 36. Si è mai trovata a dover scegliere tra carriera e famiglia?

Fortunatamente no, perchè sono stata fortunata ad avere gli aiuti necessari per far quadrare tutto. Nella società italiana la figura materna è meno tutelata rispetto ad altri paesi, come ad esempio l'Austria o la Svezia, dove esistono aiuti economici anche importanti. Il segreto per adattarsi a questo frangente? Tanta buona volontà e la fortuna di avere accanto le persone giuste. Io e mio marito abbiamo un esercito di tate e nonne che ci vengono in soccorso, soprattutto quando devo alzarmi all'alba o nei giorni in cui parto per le trasferte professionali in giro per l'Italia. Non è facile scegliere una persona a cui lasciare il proprio bambino, non solamente per ragioni economiche ma anche di affidabilità; nel mio caso sono stata fortunata, perché ho una tata che ha visto nascere il mio primo figlio e si occuperà anche della seconda.

Quali suggerimenti per i papà che affiancano una donna incinta?

La rubrica 'Dolce Attesa' non si rivolge esclusivamente alle mamme, ma anche a tutte le figure che gli gravitano attorno, come nonne, suocere, sorelle ed appunto padri: sono figure di riferimento importanti per un sostegno morale in questi mesi sicuramente belli ed entusiasmanti, ma anche forieri di momenti di smarrimento.

Quest'anno al timone di 'UnoMattina Estate' ci sono i conduttori Valentina Bisti e Roberto Poletti. Lei, nella sua veste autoriale, ci lavora a stretto contatto. Che rapporto si è creato?

Valentina è in trasmissione da due anni ed è una grande professionista, oltre che una persona estremamente solare. Quanto a Roberto, invece, l'ho incontrato quest'anno ed ho scoperto una persona molto attenta al lavoro di squadra, per cui è un piacere collaborare. E' arrivato inaspettatamente, perché il suo approdo nel programma non era previsto, ma abbiamo instaurato un ottimo rapporto sin dall'inizio. Ogni volta che si inseriscono persone nuove nel gruppo c'è bisogno di trovare un equilibrio nuovo, ma il nostro team sta funzionando, c'è un clima di grande serenità ed anche gli ascolti ci stanno premiando.

Nel suo passato autoriale c'è un bagaglio di collaborazioni professionali prestigiose, dal lavoro con Maurizio Costanzo a Pippo Baudo. Guarda già a nuovi progetti, una volta porta a termine la gravidanza?

UnoMattina, ormai, è come casa per me: ci lavoro da dieci anni e, grazie alla doppia funzionalità estiva-invernale, regala una continuità familiare. Il progetto che mi sta più a cuore, nell'immediato, è quello di entrare in azienda come dipendente. Dopo vent'anni di precariato sarebbe un altro grande sogno che si realizza.