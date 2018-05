L'intervista, Paolo Bonolis si racconta a Costanzo: anticipazioni

Lunedì 28 maggio, in seconda serata, su Canale 5, un nuovo appuntamento con "L'intervista", talk di Maurizio Costanzo. Ospite Paolo Bonolis, che si racconterà tra carriera e vita privata, come probabilmente non aveva mai fatto prima.

Come da prassi del format, il conduttore romano, 56 anni, ripercorrerà i momenti più importanti del suo percorso, grazie all'ausilio di "pillole" video. Dagli esordi negli anni 80 sino ai successi di oggi con "Avanti un altro" e "Music", dal matrimonio con la psicologa Diane Zoeller, da cui sono nati i due figli maggiori Stefano e Martina, al presente accanto alla moglie Sonia Bruganelli, madre dei piccoli Davide, Adele e Silvia.