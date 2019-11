Roberto Casalino: "Ho scritto per le voci più famose della musica italiana, ora canto i miei 10 anni di successi". Sul palco Alessandra Amoroso (INTERVISTA)

Si chiama 'Il Fabbricante di Ricordi' l'ultimo album di Roberto Casalino. Perché è impossibile non avere nel proprio bagaglio di vita almeno uno dei 13 brani contenuti nella tracklist, popolata da quelle canzoni che il cantautore 39enne ha scritto per alcuni dei cantanti più importanti della scena musicale italiana e che oggi reinterpreta con la propria, viscerale voce. Da 'L'Essenziale' di Marco Mengoni, che ha trionfato al Festival di Sanremo 2013, a 'Sul ciglio senza far rumore' di Alessandra Amoroso, emblema della musica pop. Una riappropriazione o una rivendicazione? "Niente di tutto questo", assicura lui, "semplicemente una celebrazione dei miei dieci anni lavoro autorale, che arriva in un momento di idonea maturità artistica". E di certo un esperimento inedito per la musica nostrana, che debutterà sul prestigioso palco dell'Auditorium Conciliazione di Roma il prossimo sabato 23 novembre con un omonimo concerto prodotto dal noto imprenditore Mauro Atturo ed impreziosito proprio dalla presenza di Alessandra Amoroso nei panni di guest star.

Roberto Casalino all'Auditorium Conciliazione con 'Il Fabbricante di Ricordi'

Oggi quei ricordi che Casalino ha 'fabbricato' per il pubblico, frutto di note entrate ormai a far parte dell'immaginario collettivo, rivivranno in una nuova veste, inevitabilmente più intensa. "Chi interpreta brani scritti in prima persona dà un peso specifico diverso alle parole, non maggiore né minore, ma figlio di emozioni vissute sulla propria pelle", racconta Casalino. "Per questo mi piace pensare che le mie reinterpretazioni non diano origine a paragoni, ma che vengano lette come veri e propri inediti". Paroliere e compositore, classe 1979, ha sempre portato avanti, in parallelo, la carriera di cantante, sin da quando, nel 1999, ha fondato gli Equilibriolabile, con cui si è esibito live agli esordi. Quattro gli album realizzati in studio. Ma il prossimo concerto all'Auditorium sarà "un vero e proprio show, tra musica e danza, un'esperienza emotiva molto forte". "Sto curando tutto nei minimi dettagli - spiega - Sarà un racconto di questi dieci anni di attività, tra le canzoni scritte per altri e quelle che fanno parte del mio repertorio di cantautore. Il messaggio che lancerò dal palco è che, muniti di tenacia, talento e di un po' di fortuna, è possibile realizzare i propri sogni".

La gavetta per Casalino è passata attraverso locali, cantine, viaggi a Milani intrapresi con una demo in tasca e porte a cui bussare ("a volte senza ottenere risposta"). Ed oggi c'è in lui la consapevolezza che il segreto di una carriera di successo è "farsi trovare preparati dalla sorte ed abbandonare l'improvvisazione, perché il talento è sì una dote ma va alimentata". Ed è questo il suggerimento che propone alle nuove generazioni, "facilitate dai talent show e dai social newtork nel raggiungimento del successo, ma altrettanto offuscate dall'idea che tutto si possa ottenere con il minimo sforzo. Sulla cresta dell'onda, invece, ci resta solamente chi ha qualcosa da dire". "Nel 2005 - ricorda - ero arrivato tra i 15 finalisti di Sanremo Giovani, ma ne prendevano solo 12 e fui escluso. Fu un'enorme delusione, dopo la quale misi da parte la chitarra per sei mesi. Poi l'ho ripresa in mano e ho scritto 'Non ti scordar mai di me', che di lì a poco sarebbe stata interpretata da Giusy Ferreri", e che ha dato il via al suo percorso autorale. "Oggi, col senno di poi, penso che se all'epoca avessi ottenuto Sanremo, forse non sarei stato pronto, perché non ancora maturo artisticamente".

Da allora sono arrivati innumerevoli successi. Da 'Novembre', sempre affidato a Giusy Ferrei, a 'Magnifico' e 'Distratto' di Fedez e Francesca Michielin a 'Mi parli piano' di Emma, che sono solo alcuni dei brani inclusi ne 'Il Fabbricante di Ricordi'. Ma che cosa prova un autore quando 'consegna' il proprio testo nelle mani di un cantante? "C'è sempre un velo di malinconia. Non sono genitore, ma credo che la sensazione sia la stessa che una madre sente nell'affidare il proprio figlio alla maestra per portarlo in gita. Così come una mamma dice 'mi raccomando, abbine cura', allo stesso modo io mi aspetto che gli artisti abbiano rispetto delle mie melodie". In che modo? "Dandogli il giusto peso nel corso della carriera. A me non interessa che l'artista porti un guadagno o meno, ma che il brano abbia vita dignitosa, visto che in alcuni casi nasce da un momento di sofferenza. E, quando questo non avviene, ci resto così male da decidere di interrompere la collaborazione". Non solo. "Laddove è possibile - prosegue - rimango informato sul work in progress della canzone ed è come non separarsene mai". Scrivere un brano pop di successo ha le sue regole tecniche, "come la durata che non vada oltre i tre minuti e mezzo o la ricerca di una melodia accattivante", ma il vero segreto "sta nell'autenticità: il testo deve raccontare qualcosa che immortali un fotogramma della vita di una persona".

Per Alessandra Amoroso, che lo accompagnerà nel primo concerto di lancio dell'album (le altre date sono ancora da definire, ndr), ha scritto, tra le altre, 'Trova un modo' e 'Sul ciglio senza far rumore'. "Siamo legati da un rapporto di grandissima stima, tanto che mi ha chiesto di aprire i suoi concerti nell'ultimo anno. La nostra amicizia è molto giovane, ma fa passi da gigante. Ho scoperto in lei una persona trasparente e sincera, con cui collaborare professionalmente e confrontarmi sul vissuto". Lo stesso può dire di Fedez, Emma e Giusy Ferreri, che duettano con lui nell'album. "Hanno accettato di partecipare con entusiasmo all'iniziativa ed abbiamo incastrato, non senza difficoltà, i nostri impegni. E' stato gratificante, perché ho avuto la sensazione che mi stesse tornando indietro qualcosa. Ma per ovvie ragioni non sarà possibile averli tutti con me in concerto".

Mauro Atturo produce 'Il Fabbricante di Ricordi': "Una sfida interessante per la musica"

A promuovere la serata del 23 novembre è Mauro Atturo, già produttore cinematografico e teatrale di successo, nonché main partner in passato di Area Sanremo, che si dichiara molto colpito dall'iniziativa di Casalino. "Credo da sempre nel talento, artisto e professionale - dichiara Atturo, C.E.O della 'Problem Solving', azienda leader nel teleselling, e campione di incassi con lo spettacolo teatrale 'Call Center 3.0' e con la coproduzione dei film 'Sconnessi', 'Compromessi sposi' - Mi ispirava l'idea di dare risalto alla sua sfida, ovvero quella dell'autore che, solitamente 'posizionato' in zona più defilata rispetto agli occhi del grande pubblico, canti i suoi brani in prima persona. Trovo sia una scommessa interessante da portare avanti, dal momento che i compositori sono l'anima di un brano di successo". "Le mie produzioni - prosegue - non sono mai dettate esclusivamente da ragioni di ritorno economico, ma faccio attenzione che abbiano alle spalle un messaggio forte da lanciare". Non a caso, infatti, nella primavera del prossimo anno, produrrà anche un evento eclusivo con gli Audio 2: "Una sorta di revival che omaggerà due artisti prestigiosi, dietro i quali si cela il successo di brani come 'Acqua e Sale' scritta per Mina e Adriano Celentano. Ritengo che guardare al passato sia fondamentale per costruire il futuro".

E nel futuro di Casalino ci sono altri ricordi da 'fabbricare'. Tra brani work in progress per le voci più autorevoli della musica italiana ("Il mio sogno è comporre per Carmen Consoli", confida) e nuovi inediti. "Dopo l'ultimo album 'Errori di felicità', uscito lo scorso anno, sto già lavorando alle canzoni del prossimo. Mi sto prendendo il tempo necessario per perfezionare le idee. Scrivere per me non è un'esigenza commerciale, bensì un'urgenza. Perché scrivere e cantare sono due facce della stessa medaglia. E l'una non può esistere senza l'altra".