Pierluigi Diaco torna in onda con ‘Io e Te’: Katia Ricciarelli nel cast

Da lunedì 1° giugno Pierluigi Diaco torna in onda su Rai 1 alle ore 14 con la nuova edizione di ‘Io e Te’. Cast rinnovato per il programma che terrà compagnia ai telespettatori per tutti i mesi estivi: dopo Sandra Milo e Valeria Graci che sono state al fianco del giornalista nella precedente edizione, adesso sarà Katia Ricciarelli la presenza fissa del programma. “Torna in tv dopo molti anni e sono onorato di averla al mio fianco”, ha spiegato Diaco a Tv Sorrisi e Canzoni.

Pierluigi Diaco potrà contare anche sull’esperto del gossip del passato Santino Fiorillo che ha iniziato dietro le quinte per poi apparire davanti alle telecamere sia nella prima edizione di Io e Te, sia nella sua versione notturna ‘Io e Te di notte’ andata in onda lo scorso autunno e inverno. “Dopo 60 puntate della versione estiva 2019 e 17 puntate dell’appuntamento autunno-inverno del sabato sera, sono felice di annunciarvi che dal 1 giugno torneremo tutti i giorni alle 14 su Rai Uno”, ha annunciato il conduttore pronto alla nuova avventura: “Al mio fianco qualche novità e alcuni ritorni. Grazie di cuore alle amiche Sandra Milo e Valeria Graci per aver condiviso con gioia un pezzo di strada insieme: auguro ad entrambe il meglio per i loro nuovi progetti! A presto!”.