VIDEO| Isabella Biagini, a Domenica Live parla il figlio segreto

Tra gli ospiti della puntata di Domenica Live del 25 novembre, anche Domenico Caltagirone, figlio di noti costruttori, da Barbara D'Urso per fare un'importante confessione. L'uomo sostiene, infatti, di essere il figlio segreto dell'attrice scomparsa Isabella Biagini. Domenico Caltagirone racconta una storia che, come lui stesso dice, sembra una 'telenovela'.

"Mamma sapeva perfettamente che io ero suo figlio, perché custodiva nella cassaforte che ha preso fuoco l'esame del Dna e altri documenti che certificavano la mia nascita".

L'uomo ha raccontato di aver incontrato la madre 37 anni fa. Non è un volto nuovo per i telespettatori di Domenica Live, perché in passato era stato ripreso accanto a Isabella Biagini durante un collegamento televisivo in diretta, ma era stato presentato come 'Stefano, il nipote di Isabella Biagini'.

Poi la confessione shock: "A mia mamma fecero credere di avermi abortito alla nascita, cosa non vera. Mia madre era già sposata, mio padre anche e per non creare uno scandalo è stato coperto tutto quanto". La storia ha lasciato a bocca aperta Barbara D'Urso e tutto lo studio di Domenica Live.