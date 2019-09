Elisa Isoardi: "Con Antonella Clerici rapporto bellissimo, le incomprensione appartengono al passato"

Incomprensioni e frecciatine sono acqua passata, tra Elisa Isoardi e Antonella Clerici, che due anni fa si sono passate il testimone a 'La Prova del Cuoco', oggi i rapporti sono ottimi. "Io e Antonella abbiamo un bellissimo rapporto - ha assicurato l'attuale conduttrice del cooking show di Rai1 all'Adnkronos -, tutti quei misunderstanding ormai appartengono al passato. C'è dialogo, ci sentiamo e ci confrontiamo, lei è consulente del programma ancora per un anno e io la ritengo un'importante maestra, perciò mi è sembrato doveroso mandarle un saluto su Instagram al termine della prima puntata".

Tutto chiarito e nessuna burrasca, come continuano a sostenere in tanti nell'ambiente. "Quest'anno festeggiamo i 20 anni de 'La Prova del Cuoco' - ha detto ancora Elisa Isoardi a proposito della collega che le ha lasciato le chiavi del programma -, quello che abbiamo di buono è stato creato da lei in 19 anni e non posso fare altro che ringraziarla. Noi dobbiamo andare avanti, il programma è come un ragazzo che poi ha le sue evoluzioni. Io lo prendo per mano e lo accompagno all'università, poi chissà".