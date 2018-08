Elisa Isoardi dimagrita, la Clerici avverte: "Alla Prova del Cuoco la vogliono più in carne"

Uno dei segreti del successo di Antonella Clerici a "La Prova del Cuoco" è stata senza dubbio la sua genuinità, ma anche il suo amore per il cibo. Essere una buona forchetta ha fatto senza dubbio la differenza in 18 anni di conduzione del cooking show di Rai 1, da settembre nelle mani di Elisa Isoardi.

E se l'immagine "morbida" della Clerici si è rivelata vincente, qualche dubbio inizia ad emergere per la forma fisica troppo asciutta della nuova conduttrice. Qualche chilo in più, insomma, non farebbe male alla trasmissione e nemmeno a lei. Parola di Antonellina. "Le ho detto che la trovo dimagrita - ha dichiarato la Clerici a Tv Sorrisi e Canzoni - Dovrebbe mangiare un po' di più perché a 'La prova del cuoco' la vogliono più in carne".

"Gliel'ho fatto notare da 'mamma' - ha spiegato ancora - sono grande ormai e posso permettermelo. C'è chi, invecchiando, nei confronti delle colleghe più giovani peggiora. Io invece sono migliorata, come carattere e tutto. Riconosco che anch'io alla sua età ero affamata di fare bene il mio lavoro". E con i consigli della famosa "ex", Elisa Isoardi non potrà che fare ancora meglio. A partire dalla taglia.