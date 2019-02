Elisa Isoardi, incidente a La prova del cuoco: interviene il medico

L'ultima puntata de La Prova del Cuoco, andata in onda questa mattina, ha riservato una brutta sorpresa alla conduttrice. Elisa Isoardi, infatti, è rimasta coinvolta in un piccolo incidente mentre era alle prese con la preparazione di un piatto.

Intenta a tagliare delle melanzane in diretta, la presentatrice si è ferita un dito con il coltello. Nulla di grave, ma un fuori programma che, per qualche minuto, ha costretto tutti a fermarsi. Prontamente è intervenuto il medico per medicare la ferita della Isoardi, dopodichè il programma è andato regolarmente avanti.

Il post di Elisa Isoardi dopo l'incidente

Al termine della puntata, per rassicurare i fan sull'accaduto e buttarla sull'ironia, Elisa Isoardi ha pubblicato un post su Instagram (con tanto di guanto sulla mano tagliata): "Orgogliosa anche di essermi tagliata un dito", ha scherzato la conduttrice, trovando il sostegno degli utenti.

"Sei sempre stupenda, anche con un dito in meno", scherza qualcuno. "Ne hai ancora nove", aggiunge un altro. "Ti ho visto in diretta !!! Come si dice ...ho dato il sangue per questo programma...", ha ironizzato un terzo.

Della serie 'Tutto è bene quel che finisce bene'.