Isoardi, calo di ascolti a ‘La prova del cuoco’ dopo Antonella Clerici: il commento di Maurizio Costanzo

Il cambio di conduzione de ‘La prova del cuoco’, passato dalle mani della storica padrona di casa Antonella Clerici a quelle meno esperte ma comunque abili di Elisa Isoardi, è stato uno degli eventi televisivi più discussi dell’anno che sta per concludersi.

L’avvicendamento tra le due ha prodotto un certo calo di ascolti per Rai Uno che nella fascia oraria mattutina si è trovato a fronteggiare con fatica la concorrenza di Mediaset e di ‘Forum’ con Barbara Palombelli.

Secondo molti telespettatori, affezionati al programma e alla conduzione affabile di Antonella Clerici, la ‘colpa’ sarebbe da attribuirsi all’eccessivo stravolgimento del cooking show avvenuto con l’entrata in gioco di Elisa Isoardi, ma a pensarla diversamente è Maurizio Costanzo autore di una lettura diversa delle ragioni di una tale disaffezione al programma.

Calo di ascolti per ‘La prova del cuoco’: il commento di Maurizio Costanzo

Nella rubrica del settimanale Nuovo, Maurizio Costanzo ha affrontato il tema e spiegato i motivi per cui, a suo parere, ‘La prova del cuoco’ avrebbe subito un drastico calo di interesse.

“Può essere che le persone piano piano si siano disaffezionate ai programmi di cucina. D’altronde ci sono tante proposte nei palinsesti e non credo che il calo di ascolti de La prova del cuoco sia colpa di Elisa Isoardi”, ha scritto Costanzo: “Ovviamente non tutti i fan di Antonella Clerici la seguiranno, ma anche Elisa si porta dietro il suo pubblico dai programmi che ha condotto in precedenza”.

E se lo dice un esperto di dinamiche televisive come lui…