Isola, la finale: quarto posto per Francesca Cipriani

Deve dire addio al titolo proprio al fotofinish Francesca Cipriani. Dopo la prova del labirinto, l'ex Pupa è finita al televoto con Nino Formicola ed ha avuto la peggio.

Il pubblico ha scelto di mandare Gaspare sul podio a contendersi la vittoria con Bianca e Amaurys, e per Francesca l'Isola è finita alla Milano Innovation District. La sua sfida, però, l'ha vinta: farsi conoscere per Francesca e non solo per "la Cipriani". "Spero di esserci riuscita" ha detto commossa, ma gli applausi e l'affetto del pubblico non lascia spazio a dubbi.