Isola, Paola e Bianca contro il regolamento: punizione per tutti, è bufera

Niente sconti per Bianca Atzei e Paola Di Benedetto, ma nemmeno per il resto del gruppo. Le due, che dovevano restare legate 24 ore su 24 con una corda dopo le scintille delle ultime settimane, si sono sciolte trasgredendo il regolamento. A pagare le conseguenze, ora, saranno tutti i naufraghi, come hanno comunicato gli autori.

La punizione verrà comunicata durante la diretta di martedì 27 febbraio, e la paura di tutti è che riguardi le porzioni di cibo. Apriti cielo. Nessuno ovviamente vuole vedersi ridurre ancora di più i pasti, già scarsi, ma forse la fame li sta portando fuori strada e la sanzione sarà di tutt'altra natura.