Canna-gate, il cerchio si allarga: la Henger mette nei guai un altro naufrago

Il canna-gate si allarga a macchia d'olio, nonostante la produzione dell'Isola dei Famosi abbia provato in tutti i modi a mettere a tacere la polemica. Fin da subito Eva Henger aveva rivelato che Francesco Monte non era stato l'unico a fumare marijuana, ma a far saltare fuori gli altri nomi ci ha pensato Striscia la notizia, che da settimane indaga sulla vicenda.

"Hanno fumato anche altri, meno di lui (Francesco Monte, ndr) sicuramente - ha rivelato la Henger in una chiacchierata a 'telecamere spente' a Max Laudadio - Erano Marco, che fumava sempre con lui, e poi Paola e Rosa".

Ieri sera il tg satirico di Antonio Ricci ha mandato in onda senza censure tutto l'incontro tra Max Laudadio ed Eva Henger, la quale ha confessato che anche Filippo Nardi avrebbe fumato marijuana durante il reality. "Una volta" ha specificato l'ex pornodiva, ma quanto basta a tirare in ballo anche l'anglo-italiano nello scandalo. Lunedì in puntata si prevede l'ennesimo confronto infuocato.