Canna-gate, Costanzo durissimo: "Sceglieteli meglio i naufraghi"

Rimasto finora ad osservare il polverone del canna-gate che ha travolto questa edizione dell'Isola dei Famosi, Maurizio Costanzo rompe il silenzio e non la tocca piano.

Il giornalista si schiera dalla parte di Eva Henger, spesso bistrattata in studio e nei vari salotti televisivi a cui prende parte ormai da settimane: "Ha fatto bene - ha detto a Nuovo Tv - ma sospetto che lei abbia parlato proprio quando è stata nominata da Francesco Monte e poi eliminata".

Un consiglio, poi, lo dà alla padrona di casa: "La prima a trovarsi in difficoltà è Alessia Marcuzzi. Penso che la showgirl debba armarsi di pazienza: più passa il tempo e più si capisce che il terreno su cui ci si sta muovendo è minato. La mia viva raccomandazione per l'anno prossimo è scegliere meglio i naufraghi da mandare sull'Isola. In passato ci sono stati personaggi più adatti e, diciamocelo, davvero famosi!".

Infine una battuta anche sull'accanimento di Striscia nella vicenda: "Antonio Ricci fa soltanto il suo mestiere: non a caso, da trent'anni a questa parte, Striscia la Notizia è sempre in testa agli ascolti". Come dargli torto.