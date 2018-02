Isola, eliminata Cecilia Capriotti

E' finita dopo tre settimane l'avventura di Cecilia Capriotti sull'Isola dei Famosi. La showgirl, in nomination con Alessia Mancini e Simone Barbato, ha perso la sfida al televoto con il 55% dei voti (35% per la Mancini, 10% per Barbato).

La sua permanenza in Honduras iniziava a diventare piena di ostacoli, e forse questo è stato il giusto epilogo, come fa notare Mara Venier. Cecilia, infatti, si stava attirando sempre più antipatie e la sua dipartita sembrava ormai scontata. Al settimo cielo gli altri due naufraghi, e Bianca Atzei, che può continuare a contare sulla sua amica Alessia.

Chi è Cecilia Capriotti

Nata ad Ascolti Piceno nel 1976, Cecilia Capriotti è una modella e showgirl. Dopo la partecipazione a "Miss Italia" nel 2000, dove si classifica solamente quarta ma viene notata da Lele Mora, si ritaglia uno spazio nel mondo dello spettacolo: valletta di "Dribbling" ed inviata de "La Vita in Diretta", è poi attrice per il film "No Problem" di Vincenzo Salemme, la sit com "Piloti" e la serie "I segreti di Borgo Larici". Dal 2014 è legata sentimentalmente all'imprenditore Gianluca Mobilia da cui lo scorso anno ha avuto una bambina, Maria Isabelle.