Sull’ “Isola che non c’è” arrivano i naufraghi eliminati

All’Isola dei Famosi arriva “L’Isola che non c’è”. Il nome ne spiega il ruolo: qui finiscono i naufraghi eliminati dalla prima isola, quella ufficiale, all'insaputa del resto del cast. L’annuncio è stato dato da Alessia Marcuzzi nel corso dell’ultima puntata del reality show.

Primo inquilino dell’“Isola che non c’è” Filippo Nardi, che vi è arrivato dopo l’eliminazione della scorsa settimana. A raggiungerlo durante l’ultima diretta anche Paola di Benedetto, ultima sconfitta al televoto. E qui potrebbe arrivare una tra le ex concorrenti Cecilia Capriotti ed Nadia Rinaldi Tuti e quattro si sfideranno in un nuovo televoto per vincere il posto in gioco.

Eva Henger ha rifiutato l'invito a partecipare al televoto: “Non me la sento, non ho più lo stesso entusiasmo dell’inizio. Lo faccio per coerenza. Tiferò tantissimo le mie compagne”