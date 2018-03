Nuovi arrivi sull' "Isola che non c’è”: sorpresa per Filippo e Paola

Il cast dell’Isola dei Famosi torna a rimpolparsi con la presenza degli ex concorrenti chiamati a rimettersi in gioco in una strada che proseguirà parallela rispetto a quella ‘tradizionale’.

Terra di sosta dei ripescati, la cosiddetta ‘Isola che non c’è’, dove i naufraghi eliminati dalla prima Isola, quella ufficiale, restano insieme all'insaputa del resto del cast.

Dopo l’arrivo di Filippo Nardi e di Paola di Benedetto, ultima sconfitta al televoto, adesso hanno fatto il loro sbarco anche Cecilia Capriotti e Nadia Rinaldi, accolte con entusiasmo dai due compagni d’avventura.

“L’emozione di ritornare è immensa, perché con cuore non me n’ero mai andata da quest’isola” ha detto Nadia sul suo rientro nel reality. “Tornare qui è bellissimo. Dimentichi le cose negative” è stato il commento di Cecilia. Entusiasta anche Paola che nel confessionale ha espresso la sua gioia per questa novità.

