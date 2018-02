Isola, incidente per Craig Warwick: il sensitivo torna a casa

L'Isola dei Famosi perde un altro naufrago. Dopo l'abbandono di Chiara Nasti e lo scandalo Monte, Craig Warwick torna a casa. L'annuncio in diretta, quando Alessia Marcuzzi spiega che il sensitivo non può più restare in Honduras a causa di un incidente che gli ha provocato un problema abbastanza serio al torace.

"Due incidenti" specifica lui, che mostra una fascia intorno al petto ma senza specificare nulla di più. "Ha bisogno di riposo - ha specificato la conduttrice - Non può restare sull'Isola, dormire in quelle condizioni. Lo aspettiamo in studio non appena si sarà ripreso".

Mistero sull'entità del danno, e mistero anche su un eventuale sostituto. Quello che è certo, invece, è che in questa edizione dell'Isola non mancano sorprese.