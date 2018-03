“Sono arrivato in un punto in cui non sto più bene, non sono riuscito a dare il meglio di me. E soprattutto penso che il pubblico sia sovrano”, queste le parole con cui il modello – e figlio dell’ex calciatore dell’Inter Riccardo – rinuncia alla possibilità di approdare sull’ ‘Isola che non c’è’ dopo l’eliminazione al televoto da Playa Uva