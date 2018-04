Isola, perché Franco ha lasciato il gioco: il retroscena

E' giallo intorno all'addio di Franco Terlizzi all'Isola dei Famosi. L'ex pugile si è visto costretto ad abbandonare il gioco a poche puntate della finale. La notizia è arrivata con un comunicato ufficiale diffuso da Mediaset, che però non specifica le ragioni che hanno portato al provvedimento. Tante le indiscrezioni spuntate in rete sul possibile perché.

E' Il Vicolo delle News ad esporsi sul fatto. Il sito di gossip, infatti, fa sapere di aver avuto contatti con una "gola profonda" dell'ambiente e parla esplicitamente di problemi di salute. "Siamo riusciti a sapere che il ritiro è stato ordinato dal medico - si legge - Perché il personal trainer ha avuto un malore che richiederà accertamenti che potranno essere fatti meglio in Italia".

Franco, dunque, avrebbe dovuto lasciare l'Honduras sotto consiglio dei dottori. Niente panico, però: le sue condizioni sarebbero sotto controllo: "Nulla di grave - prosegue il blog - Visto che ora sta bene e si è ripreso, ma le condizioni in cui si versa quando si fa un reality come l’Isola non sono ottimali per chi non ha una salute di ferro e in questo momento Franco è debilitato e deve pensare a recuperare al 100%".

Non è dello stesso avviso Libero, che parla invece di indiscrezioni più velenose: "Franco - si legge - potrebbe essere stato squalificato da Canale 5. Secondo i rumors, infatti, Mediaset e la produzione ne avrebbero avute le tasche piene delle sue sfuriate e di alcuni atteggiamenti considerati incompatibili con il programma. Ma anche in questo caso si tratta soltanto di indiscrezioni".

Ci sentiamo di escludere l'ipotesi di un ritiro spontaneo, dal momento che, sin dall'inizio, Terlizzi è apparso il naufrago che maggiormente si è adattato alle difficoltà di Cayo Cochinos e, malumori con i "colleghi" a parte, raramente lo abbiamo sentito lamentarsi o dirsi insofferente alle condizioni vissute.