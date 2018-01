Signorini sull'Isola: "La legalizzazione della canna in prima serata mi mancava"

"La legalizzazione della canna in prima serata mi mancava". Così Alfonso Signorini commenta su Twitter quanto accaduto nel corso della seconda puntata dell'Isola dei Famosi. Il direttore del settimanale "Chi", nonché ex opinionista del reality show di Canale 5 (fino al 2016), interviene sul 'caso' della serata, ovvero le pesanti accuse mosse da Eva Henger a Francesco Monte. La Henger ha infatti affermato in diretta che l'ex tronista avrebbe introdotto droga in trasmissione, parole pesanti di fronte a cui Monte ha minacciato azioni legali.

L'episodio riferito dalla Henger sarebbe avvenuto mentre i naufraghi erano reclusi nell'appartamento in cui hanno alloggiato i concorrenti precedentemente all'approdo sull'Isola. Alessia Marcuzzi, timoniera della trasmissione, ha così commentato la presunta vicenda: "Noi non sapevamo nulla. L'Isola per me è cominciata da quando ci siamo collegati con voi dallo studio e voi siete approdati sull'Isola. Non mi piace che si faccia uso di droghe ma per me questa cosa non ha senso. Perché lo hai detto solo dopo che Francesco ti ha nominata?". Ma la presa di posizione della produzione pare non trovi d'accordo Signorini.