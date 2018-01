Isola dei famosi, Amaurys Pérez concorrente: scheda e foto

Amaurys Pérez è tra i concorrenti dell'Isola dei famosi 2018, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi con l'inviato in Honduras di Stefano De Martino, che va in onda in prima serata su Canale 5 a partire da lunedì 22 gennaio 2018.

Amaurys Pérez, carriera e vita privata

CARRIERA. Nato a Camagüey nel 1976, Amaurys Pérez è un pallanuotista, allenatore di pallanuoto e personaggio televisivo cubano naturalizzato italiano. Tanti i traguardi raggiunti nel suo percorso professionale: un oro ai campionati mondiali di Shanghai 2011, un argento ai giochi olimpici di Londra 2012; un argento a Firenze 2011 e un bronzo ad Almaty 2012 in occasione dei World League. Negli ultimi anni è balzato alle cronache televisive per la partecipazione a diversi programmi tv nelle vesti di concorrente.

VITA PRIVATA. Da 10 anni è sposato con Angela. I due si sono conosciuti su una pista da ballo nella città di Cosenza e da allora non si sono più lasciati. Insieme hanno dato alla luce tre figli, ovvero Gabriel, Christian e Daisy.

PARTECIPAZIONE AD ALTRI REALITY SHOW / TALENT SHOW. Ballando con le Stelle (Eai 1, 2013); Pechino Express (Rai 2, 2014, in coppia con la moglie)