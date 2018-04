Amaurys Pérez è il primo finalista dell’Isola dei Famosi 2018.

A deciderlo sono stati i compagni in gioco che, in una votazione lampo indetta da Alessia Marcuzzi, ha ricevuto il maggior numero di preferenze.

Amaurys ha scelto Alessia; Bianca ha scelto Nino; Nino ha votato per Amaurys; Jonathan per Bianca; Alessia ha preferito Amaurys che così si è aggiudicato il posto sul podio dei vincitori del reality. In lacrime, il concorrente ha ringraziato tutti. "Senza mia moglie non ce l'avrei mai fatta" ha dichiarato lui; "Dietro un grande uomo c'è sempre una grade donna" è stato il commento di Alessia Marcuzzi.

Alla votazione non hanno preso parte Francesca e Rosa, perché "sospese".