Isola, anticipazioni prossima puntata: l’eliminato e la “missione” di Valeria Marini

Domani, martedì 20 marzo, in prima serata su Canale 5, nono appuntamento con “L’Isola dei Famosi”. In studio, con la padrona di casa Alessia Marcuzzi, anche Mara Venier, Daniele Bossari e la Gialappa’s Band.

La "missione" di Valeria Marini in Honduras

Valeria Marini arriva in Palapa e si unisce al gruppo. Una sorpresa inaspettata per i naufraghi, ai quali sarà comunicato che Valeria è una concorrente in gara a tutti gli effetti e come tale affronterà le prove previste, beneficiando di ricompense o… subendo le eventuali penalizzazioni in caso di sconfitta. Da veterana dell’Isola, il suo compito come “naufraga in missione speciale” sarà anche quello di motivare e consigliare i naufraghi in vista delle ultime, difficili settimane. Ma sarà una sorpresa gradita da tutti? Forse non a Francesca Cipriani, che le ha rifilato una velenosa frecciata a distanza già nel corso dell'ultima puntata... L'incontro vis a vis promette scintille.

Televoto aperto tra Simone, Marco e Jonathan

Simone, Jonathan e Marco si sfidano al televoto, solo uno di loro dovrà abbandonare Playa Uva e a deciderlo saranno come sempre i telespettatori attraverso quattro canali: App Mediaset Fan, Facebook, Messenger, Web e SMS.

La situazione in Honduras: riepilogo

Dopo oltre 50 giorni di permanenza, anche Marco Ferri, un duro dal cuore tenero, inizia a mostrare segni di cedimento emotivo e si abbandona ad un pianto liberatorio, confortato dall’amico Jonathan. Intanto, l’intero gruppo unito tenta di convincere Francesca Cipriani a collaborare maggiormente alla vita della comunità, consapevoli che sia una missione impossibile.

In studio Nadia Rinaldi, ultima eliminata

In studio, torna l’ultima eliminata, Nadia Rinaldi, che racconta la sua esperienza sull’Isola che non c’è – occupata questa settimana da Elena e Rosa.

Isola dei Famosi, come si vota

È possibile seguire l’Isola anche sul web isola.mediaset.it, sull’applicazione gratuita Mediaset (scaricabile all’indirizzo www.appmediasetfan.it) e sui profili social ufficiali del programma sono disponibili contenuti inediti, curiosità, foto, backstage. L’hashtag ufficiale è #Isola.