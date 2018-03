Ascolti tv, l'Isola resta a galla nonostante le elezioni: la resa di Vespa

Scelta azzeccata quella di tornare in onda il lunedì sera. Scongiurato il Commissario Montalbano non era comunque facile per L'Isola dei Famosi vincere la sfida degli ascolti, e invece ce l'ha fatta nonostante la settima puntata non sia brillata per qualcosa in particolare e nonostante la curiosità su vincitori e vinti di queste elezioni, al centro dello speciale Porta a Porta in onda in prima serata su Rai 1.

Bruno Vespa ha fatto comunque la sua figura, con oltre 3 milioni e mezzo di telespettatori, ma il reality se ne è portato a casa quasi un milione in più, e non è certo cosa da poco sul piatto della bilancia. Bene anche Red, su Italia 1, che ha sfiorato i 2 milioni, e lo speciale Propaganda Live sulle elezioni, con oltre un milione.

Con questi numeri l'Isola può permettersi la sfida con Montalbano lunedì prossimo. In replica, si intende.

Gli ascolti di lunedì 5 marzo

Rai 1, 3.693.000 spettatori (share 14.5%) per "Speciale Porta a Porta, Elezioni 2018 - Chi ha vinto?";

Rai 2, 1.288.000 spettatori (share 5.2%) per "Hawaii – Five O";

Rai 3, 1.472.000 spettatori (share 5.8%) per "Vita da Pi";

Canale 5, 4.685.000 spettatori (share 24.9%) per "L'Isola dei Famosi";

Italia 1, 1.926.000 spettatori (share 7.7%) per "Red";

Rete 4, 816.000 spettatori (share 3.5%) per "Dalla Vostra Parte - Dopo il voto";

La7, 1.114.000 spettatori (share 5.4%) per "Speciale Propaganda Live"